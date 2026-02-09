ON Semiconductor Aktie
ON Semiconductor-Aktie nach entäuschenden Zahen schwächer
Für ON Semiconductor ist das vierte Geschäftsquartal 2025 mit einem Gewinneinbruch zu Ende gegangen. Das EPS fiel von 0,88 US-Dollar auf 0,45 US-Dollar. Damit verdiente der Halbleiterhersteller weniger als Analysten erwartet hatten: Die Schätzungen hatten sich im Vorfeld auf ein EPS von 0,624 US-Dollar belaufen.
Der Umsatz sank unterdessen von 1,72 Milliarden US-Dollar auf 1,53 Milliarden US-Dollar und erreichte damit die Analystenerwartungen von 1,53 Milliarden US-Dollar.
Im Gesamtgeschäftsjahr lag der Gewinn je Aktie unterdessen bei 0,29 US-Dollar nach 3,63 US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenschätzungen von 2,33 US-Dollar. Der Umsatz fiel von 7,08 Milliarden US-Dollar auf 6,00 Milliarden US-Dollar (Analystenerwartungen: 6,00 Milliarden US-Dollar).
Die ON Semiconductor-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 6,99 Prozent schwächer bei 60,58 Dollar.
