ON Semiconductor-Aktie nach entäuschenden Zahen schwächer

Die Viertquartalszahlen von ON Semiconductor rückten am Montag nachbörslich in den Anlegerfokus. So fiel die Bilanz aus.

Für ON Semiconductor ist das vierte Geschäftsquartal 2025 mit einem Gewinneinbruch zu Ende gegangen. Das EPS fiel von 0,88 US-Dollar auf 0,45 US-Dollar. Damit verdiente der Halbleiterhersteller weniger als Analysten erwartet hatten: Die Schätzungen hatten sich im Vorfeld auf ein EPS von 0,624 US-Dollar belaufen.

Der Umsatz sank unterdessen von 1,72 Milliarden US-Dollar auf 1,53 Milliarden US-Dollar und erreichte damit die Analystenerwartungen von 1,53 Milliarden US-Dollar.

Im Gesamtgeschäftsjahr lag der Gewinn je Aktie unterdessen bei 0,29 US-Dollar nach 3,63 US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenschätzungen von 2,33 US-Dollar. Der Umsatz fiel von 7,08 Milliarden US-Dollar auf 6,00 Milliarden US-Dollar (Analystenerwartungen: 6,00 Milliarden US-Dollar).

Die ON Semiconductor-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 6,99 Prozent schwächer bei 60,58 Dollar.

Redaktion finanzen.at