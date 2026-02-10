ON Semiconductor Aktie

Halbleiterhersteller-Zahlen 10.02.2026 17:07:00

ON Semiconductor-Aktie nach enttäuschenden Zahlen dennoch im plus

ON Semiconductor-Aktie nach enttäuschenden Zahlen dennoch im plus

Die Viertquartalszahlen von ON Semiconductor rückten am Montag nachbörslich in den Anlegerfokus. So fiel die Bilanz aus.

Für ON Semiconductor ist das vierte Geschäftsquartal 2025 mit einem Gewinneinbruch zu Ende gegangen. Das EPS fiel von 0,88 US-Dollar auf 0,45 US-Dollar. Damit verdiente der Halbleiterhersteller weniger als Analysten erwartet hatten: Die Schätzungen hatten sich im Vorfeld auf ein EPS von 0,624 US-Dollar belaufen.

Der Umsatz sank unterdessen von 1,72 Milliarden US-Dollar auf 1,53 Milliarden US-Dollar und erreichte damit die Analystenerwartungen von 1,53 Milliarden US-Dollar.

Im Gesamtgeschäftsjahr lag der Gewinn je Aktie unterdessen bei 0,29 US-Dollar nach 3,63 US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenschätzungen von 2,33 US-Dollar. Der Umsatz fiel von 7,08 Milliarden US-Dollar auf 6,00 Milliarden US-Dollar (Analystenerwartungen: 6,00 Milliarden US-Dollar).

Die ON Semiconductor-Aktie zeigt sich am Dienstag an der NASDAQ zeitweise 2,57 Prozent höher bei 66,80 Dollar.

Redaktion finanzen.at

