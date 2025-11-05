|
ON Semiconductor: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ON Semiconductor hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
ON Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,930 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat ON Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,98 Prozent verringert.
