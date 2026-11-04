ON Semiconductor: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ON Semiconductor gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ON Semiconductor ein EPS von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,72 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at