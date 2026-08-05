ON Semiconductor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ON Semiconductor hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ON Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,410 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent auf 1,60 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at