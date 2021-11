ON Semiconductor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ON Semiconductor lud am 01.11.2021 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,870 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,74 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,735 USD sowie einem Umsatz von 1,71 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at