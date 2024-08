ON Semiconductor Stock Jumps 11.5%: What Investors Should Know

Shares of ON Semiconductor (NASDAQ: ON), a chipmaker focused on power and sensing technologies for the auto and industrial markets, surged 11.5% on Monday.The catalyst for the gain was the company's release of a better-than-expected second-quarter report. Revenue and earnings both beat Wall Street's estimates. Image source: Getty Images.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool