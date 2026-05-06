ON Semiconductor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ON Semiconductor lud am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,51 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ON Semiconductor einen Umsatz von 1,45 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at