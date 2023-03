On stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

On hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

On hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,020 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,600 CHF je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 91,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 366,8 Millionen CHF umgesetzt, gegenüber 191,1 Millionen CHF im Vorjahreszeitraum.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,280 CHF gegenüber -0,590 CHF im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 1,22 Milliarden CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte On 724,59 Millionen CHF umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,288 CHF je Aktie sowie einem Umsatz von 1,13 Milliarden CHF gelegen.

Redaktion finanzen.at