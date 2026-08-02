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WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006

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02.08.2026 16:39:19

On the front line of Europe's battle against wildfires

French firefighters have won out over a massive blaze, with almost 200,000 evacuees returning home. But Europe's climate-fueled wildfire season is far from over.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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