On vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

On gab am 12.03.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,050 CHF. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 447,1 Millionen CHF – das entspricht einem Zuwachs von 21,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 366,8 Millionen CHF erwirtschaftet worden.

On hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,190 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1,99 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte On 1,28 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,480 CHF prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1,80 Milliarden CHF erwartet.

