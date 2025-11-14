On: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

On hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,45 USD. Im letzten Jahr hatte On einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 992,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 733,8 Millionen USD in den Büchern standen.

