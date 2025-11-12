ON24 mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ON24 präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ON24 ein Ergebnis je Aktie von -0,270 USD vermeldet.

Mit einem Umsatz von 34,6 Millionen USD, gegenüber 36,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,76 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at