27.02.2026 06:31:29
ON24 vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
ON24 hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat ON24 34,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,7 Millionen USD umgesetzt worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,680 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ON24 -1,010 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 139,31 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 5,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 148,08 Millionen USD erwirtschaftet worden.
