Onamba gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Onamba präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 46,43 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 42,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,17 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at