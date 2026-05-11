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11.05.2026 06:31:29
Onamba informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Onamba ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Onamba die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 30,18 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25,88 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,55 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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