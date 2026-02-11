Onamba: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Onamba hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 33,29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 56,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,98 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 11,27 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 124,29 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Onamba ein Gewinn pro Aktie von 228,42 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 44,44 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Onamba 44,80 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at