CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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27.05.2026 10:29:40
Once investor darlings, Australian banks get reality check on mortgage change
Their shares slide as housing demand and investor lending weaken; lenders turn to cost cuts, automation to protect returnsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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