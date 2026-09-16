Onco-Innovations: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Onco-Innovations hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Onco-Innovations -0,050 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at