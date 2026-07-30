Onco-Innovations gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Onco-Innovations hat am 27.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Onco-Innovations ein EPS von -0,150 CAD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Onco-Innovations in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 71,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen CAD im Vergleich zu 0,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,190 CAD gegenüber -0,220 CAD im Vorjahr verkündet.

Onco-Innovations hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0,11 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 57,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0,07 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at