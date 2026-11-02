OncoArendi Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OncoArendi Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,310 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at