Oncocyte hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oncocyte in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 115,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,6 Millionen USD im Vergleich zu 0,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at