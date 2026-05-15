Oncocyte mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oncocyte hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Oncocyte ein Ergebnis je Aktie von -0,260 USD vermeldet.

Oncocyte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 98,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at