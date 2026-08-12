Oncocyte mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oncocyte lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Oncocyte im vergangenen Quartal 0,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 53,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oncocyte 0,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at