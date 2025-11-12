|
12.11.2025 06:31:28
Oncocyte: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Oncocyte hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Oncocyte vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,980 USD je Aktie erwirtschaftet.
Oncocyte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 116,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
