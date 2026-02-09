Oncolys BioPharma: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Oncolys BioPharma hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -15,37 JPY. Ein Jahr zuvor waren -17,610 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 80,000 JPY. Im Vorjahr waren -77,170 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 9,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 28,55 Millionen JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 31,38 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at