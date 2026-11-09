Oncolys BioPharma informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Oncolys BioPharma hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 11,98 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -11,780 JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at