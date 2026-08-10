Oncolys BioPharma präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oncolys BioPharma hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 11,87 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -20,190 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Oncolys BioPharma 500,0 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1651,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at