Oncolys BioPharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Oncolys BioPharma äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Oncolys BioPharma vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 14,16 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -32,660 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at