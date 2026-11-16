Oncolytics Biotech präsentierte Quartalsergebnisse

Oncolytics Biotech hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at