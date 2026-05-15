Onconetix: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Onconetix hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -225,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 80,0 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at