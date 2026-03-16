Onconetix veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Onconetix hat am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -214,370 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 57,75 Prozent auf 0,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Onconetix 0,7 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 16,560 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Onconetix -1823,250 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 67,46 Prozent auf 0,82 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,52 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at