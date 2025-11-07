Oncopeptides Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Oncopeptides Registered hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,24 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oncopeptides Registered -0,270 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 137,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,2 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at