Oncopeptides Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oncopeptides Registered ließ sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oncopeptides Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,260 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 62,06 Prozent auf 31,1 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at