09.02.2026 06:31:29
OncoTherapy Science stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
OncoTherapy Science hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,63 JPY. Im Vorjahresquartal waren -0,600 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 165,6 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 51,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 338,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
