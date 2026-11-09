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09.11.2026 06:31:29
OncoTherapy Science verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
OncoTherapy Science hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,70 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OncoTherapy Science -0,760 JPY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OncoTherapy Science in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 164,9 Millionen JPY im Vergleich zu 230,4 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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