OncoTherapy Science veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

OncoTherapy Science hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das OncoTherapy Science ein Ergebnis je Aktie von -0,340 JPY vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 211,0 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OncoTherapy Science einen Umsatz von 186,8 Millionen JPY eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,770 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OncoTherapy Science ein EPS von -3,120 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat OncoTherapy Science im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 808,53 Millionen JPY. Im Vorjahr waren 750,05 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at