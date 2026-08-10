OncoTherapy Science: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OncoTherapy Science gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das OncoTherapy Science ein Ergebnis je Aktie von -1,130 JPY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 170,8 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at