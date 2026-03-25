Ondas stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ondas hat am 24.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 30,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 629,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,620 USD. Im Vorjahr hatten -0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Ondas im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 605,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50,73 Millionen USD. Im Vorjahr waren 7,19 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 0,249 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 48,92 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at