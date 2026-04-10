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10.04.2026 06:31:29
ONDE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ONDE präsentierte am 08.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 PLN je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ONDE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 222,9 Millionen PLN im Vergleich zu 221,5 Millionen PLN im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,350 PLN beziffert. Im Vorjahr hatte ONDE 0,560 PLN je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 864,10 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahr hatte ONDE 803,92 Millionen PLN umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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