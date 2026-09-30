ONDE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ONDE präsentierte am 28.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Umsatzseitig standen 192,6 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ONDE 217,1 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at