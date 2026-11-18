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18.11.2026 06:31:28
ONDE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ONDE hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,22 PLN. Im letzten Jahr hatte ONDE einen Gewinn von 0,240 PLN je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 277,3 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,4 Millionen PLN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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