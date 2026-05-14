ONDE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ONDE hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0,100 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36,55 Prozent auf 98,8 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 155,6 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.at