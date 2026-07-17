ONDECK: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ONDECK ließ sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ONDECK die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,30 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ONDECK -29,630 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 311,7 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 116,5 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at