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17.07.2026 06:31:29
ONDECK: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ONDECK ließ sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ONDECK die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,30 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ONDECK -29,630 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 311,7 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 116,5 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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