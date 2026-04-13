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13.04.2026 06:31:29
ONDECK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
ONDECK hat am 10.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.
ONDECK vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 30,39 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,980 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 105,2 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 56,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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