ONDECK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ONDECK hat am 13.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,89 JPY gegenüber 84,56 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 294,0 Millionen JPY, gegenüber 831,4 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 64,63 Prozent präsentiert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 58,020 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ONDECK 91,48 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat ONDECK im vergangenen Geschäftsjahr 864,42 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 48,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ONDECK 1,67 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at