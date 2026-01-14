|
14.01.2026 06:31:28
ONDECK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ONDECK hat am 13.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,89 JPY gegenüber 84,56 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Mit einem Umsatz von 294,0 Millionen JPY, gegenüber 831,4 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 64,63 Prozent präsentiert.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 58,020 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ONDECK 91,48 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat ONDECK im vergangenen Geschäftsjahr 864,42 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 48,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ONDECK 1,67 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!