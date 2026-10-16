ONDECK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ONDECK hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 86,18 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ONDECK ein EPS von -24,520 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 244,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 732,8 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 212,7 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at