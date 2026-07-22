22.07.2026 06:31:29

One 97 Communications gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

One 97 Communications hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

One 97 Communications hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,44 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,92 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat One 97 Communications im vergangenen Quartal 24,48 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte One 97 Communications 19,18 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,63 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 24,07 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at

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