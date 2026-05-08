One 97 Communications stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

One 97 Communications hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,87 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -8,470 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat One 97 Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,64 Milliarden INR im Vergleich zu 19,12 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 3,14 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 22,58 Milliarden INR erwartet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 8,66 INR gegenüber -10,350 INR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,36 Prozent auf 84,37 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at