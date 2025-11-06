|
One 97 Communications: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
One 97 Communications hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 14,59 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,61 Milliarden INR – ein Plus von 24,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem One 97 Communications 16,60 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
